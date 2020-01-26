KARA kış, hastalıklarla birlikte geliyor. Grip, soğuk algınlığı, zatürre ve bronşit yine yataklara düşürüyor. TAKVİM, kış hastalıkları dosyasını açarak, bilinmesi gerekenleri uzmanına soruyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs hakkında önemli uyarılarda bulunuyor. Şimdiye kadar 41 kişinin ölümüne neden olan bu hastalığın gribi taklit ettiğini vurguluyor. "Koronavirüs, evcil ve yabani hayvanlarda, tarım hayvanlarında, kedi, yarasa ve deve dahil birçok hayvanda hastalık yapabilen virüs topluluğudur" diyor.

ATEŞ, BAŞ AĞRISI...

Hastalık insandan insana tıpkı mevsimsel grip gibi yayılıyor. Yakın temas ve öksürükle insandan insana geçerek sağlığı tehdit ediyor. Koronavirüs, genellikle hafif ve orta derecede üst solunum yolu infeksiyonu şikayetleri ile ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi solunum yollarına ait belirtiler görülüyor. Bu ölümcül virüs ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısına da neden oluyor.

MUTASYONA UĞRADI

Virüs, şuan da Çin'de daha büyük etki gösteriyor. Ancak ulaşım araçları ile yavaş yavaş dünyanın pek çok noktasında bu virüse bağlı vakalar görülüyor. Koronovirüsler gündelik hayatta sık karşılaşılan ve çoğunlukla üst solunum yolu infeksiyonuna neden olan virüstür. Şu anda Çin'de saptanan ve mutasyon geçiren Koronovirüs tüm dünya için tehdit oluşturabilir.

BÖBREKLERİ TEHDİT EDİYOR

Hastalık, zatürre ve solunum yetmezliği gibi komplikasyonlara yol açıyor. Ayrıca yine akut bronşit görülebiliyor. Koronavirüs infeksiyonu SARS'a (ciddi akut solunum yetersizliği sendromu) neden olabiliyor. Bu durumda hastanın yoğun bakımda tedavisi gerekiyor. Ayrıca bu virüs böbrek yetersizliğine de sebep olabiliyor.

TEDAVİSİ YOK!

Koronavırüsün şu anda herhangi bir ilaç tedavisi bulunmuyor. Antibiyotikler, hastalığa karşı etki göstermiyor. İstirahat, dengeli beslenme hastalığın kısa sürede geçmesinde etkili oluyor. Mutasyona uğraşmış bu virüsten korunmak için vücudun bağışıklık sisteminin üst düzeyde tutulması gerekiyor. Prof. Dr. Osman Erk, dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Düzenli uyumak, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak ve hijyen koşullarına özen göstermek gerekiyor. Maske takmak, elleri sık sık yıkamak, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanmak hastalığın yayılmasını engelliyor. Evcil ve yabani hayvanlardan uzak durulması, et ürünlerinin iyice pişirildikten sonra tüketilmesi tavsiye ediliyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Koronavirüs; çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi bozuk olanlarda daha ağır seyrediyor. Kış ve bahar aylarında daha çok ortaya çıkıyor.

YARIN: DOMUZ GRİBİ

PROF. DR. OSMAN ERK - HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN - 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL