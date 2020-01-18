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le bağırsaklar sağlam! Faydaları saymakla bitmiyor

'li bilim insanları, in sağlığa olan faydalarını araştırdı. Journal of Nutrition'da yayınlanan yeni çalışma büyük yankı uyandırdı. Birçok sağlıklı bileşen içeren cevizin, bağırsaklarda iyi bakterileri artırdığı ve kalp hastalıklarına karşı koruduğu saptandı.

Cevizle bağırsaklar sağlam
ABD'li bilim insanları, cevizin sağlığa olan faydalarını araştırdı. Journal of Nutrition'da yayınlanan yeni çalışma büyük yankı uyandırdı. Birçok sağlıklı bileşen içeren in, bağırsaklarda iyi bakterileri artırdığı ve kalp hastalıklarına karşı koruduğu saptandı. Omega-3 deposu olan cevizin, kanseri önlediği ve beyni güçlendirdiği vurgulandı.

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