ABD'li bilim insanları, cevizin sağlığa olan faydalarını araştırdı. Journal of Nutrition'da yayınlanan yeni çalışma büyük yankı uyandırdı. Birçok sağlıklı bileşen içeren cevizin, bağırsaklarda iyi bakterileri artırdığı ve kalp hastalıklarına karşı koruduğu saptandı. Omega-3 deposu olan cevizin, kanseri önlediği ve beyni güçlendirdiği vurgulandı.
- Sağlık
- 18.01.2020
- Gazete
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