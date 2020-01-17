Kalp hastalığı hayatı tehdit ediyor. Bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan kalp krizi ise her üç kişiden birini ölüme götürüyor. Peki, toplumda sık görülen, yediden yetmişe herkesin hayatını tehdit eden kalp krizinden korunmak için neler yapmak gerekiyor? Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hayri Parlar, kalp krizinin şifrelerini açıklıyor. Belirtilerine ve korunma yöntemlerine değiniyor.

RİSK TAŞIR

Kalp krizi, sol kolda, sırtta, boyunda ya da mide bölgesinde ağrı, yanma veya baskı hissiyle belirti veriyor. Göğüsteki rahatsızlık hissine bulantı, terleme ve soluk cilt de eşlik ediyor. Bu şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması 'hayati' önem taşıyor. Hareketsiz yaşam, fazla kilo, beslenme alışkanlığında karbonhidrat ve kırmızı et ağırlıklı beslenme, kalp krizine zemin hazırlıyor. Kalp hastalıklarının görülme sıklığı, yaşla birlikte de artış gösteriyor. Genetik ve çevresel faktörlerin yanında güçlü bir kalp içi beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Parlar, şunları öneriyor:

NELER YAPMALI?

SİGARA İÇMEYİN: Kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor. Günde bir paket sigara içmek, kalp krizi riskini üç kat artırıyor.

TUZU AZALTIN: Günde 5-6 gramdan fazla tuz tüketme tansiyonu yükseltiyor

EV YEMEKLERİ TÜKETİN: Hazır gıdalar, bolca katkı maddesi ve tuz içeriyor.

ŞİŞMANLIK: Şişmanlarda yüksek tansiyon fazla görülüyor. Göbek çevresinin erkeklerde 94, kadınlarda 80 santimi geçmemesi öneriliyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüs ağrısı

Sırt ağrısı

Nefes darlığı ve öksürük

Çarpıntı ve halsizlik

Ayaklarda şişme

Dudak veya parmak uçlarında morarma

KİMLER RİSK ALTINDA?

Kalp yetersizliği olan kişiler

Daha önce kalp krizi geçirenler

Koroner kalp hastalığı olanlar

Ailede ani kalp ölümü olan kişiler

BİTTİ

KARDİYOLOJİ UZM. DR. HAYRİ PARLAR - A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL