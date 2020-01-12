Karaciğerin düşmanı sarılık Safra pigmentinin yani bilirubinin kanda artışına bağlı olarak göz, cilt ve mukozaların sarıya boyanması 'sarılık' olarak adlandırılıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, sarılığın ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu söylüyor.

Safra pigmentinin yani bilirubinin kanda artışına bağlı olarak göz, cilt ve mukozaların sarıya boyanması 'sarılık' olarak adlandırılıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, sarılığın ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu söylüyor. "Bazı sarılık tiplerinde ise idrar rengi çay rengi gibi koyulaşır ve dışkı rengi kahverenginden beyaza doğru açılır. Sarılık her yaşta görülür. İltihaplanan karaciğer sarılığın nedeni olabilir" diyor. TÜM MANŞETLER