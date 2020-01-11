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Ömür törpüsü ! İşte reflü hakkında bilmeniz gerekenler...

En sık görülen mide hastalıklarından , yaşam kalitesini düşürüyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Yemek yemeyi adeta işkenceye çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. , göğüs duvarı arkasında yanma, acıma ve ağza acı ekşi su gelmesi şikayetlerine yol açan reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor.

Ömür törpüsü reflü

En sık görülen mide hastalıklarından reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Yemek yemeyi adeta işkenceye çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. , göğüs duvarı arkasında yanma, acıma ve ağza acı ekşi su gelmesi şikayetlerine yol açan yle ilgili önemli bilgiler veriyor. "Uzun süreli semptomları olan, 50 yaşından büyük ve obez kişilerde endoskopik tetkik önerilmelidir. Mide koruyucu ilaç tedavisine yanıt alamayanlar mutlaka uzmana başvurmalı" diyor.

BAHARAT YASAK
Kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller ve baharatlardan uzak durulmasını öneriyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: Reflüyü önlemek için yemeklerden sonra en az 2-3 saat uzanmamalı. Karnı sıkan dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Kilo alımı ile beraber reflü şikayetleri artar. Bu nedenle hastalar kilo vermelidir" diyor.

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