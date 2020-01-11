En sık görülen mide hastalıklarından reflü, yaşam kalitesini düşürüyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Yemek yemeyi adeta işkenceye çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, göğüs duvarı arkasında yanma, acıma ve ağza acı ekşi su gelmesi şikayetlerine yol açan reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor. "Uzun süreli semptomları olan, 50 yaşından büyük ve obez kişilerde endoskopik tetkik önerilmelidir. Mide koruyucu ilaç tedavisine yanıt alamayanlar mutlaka uzmana başvurmalı" diyor.

BAHARAT YASAK

Kahve, çikolata, aşırı kalorili ve yağlı gıdalar, turunçgiller ve baharatlardan uzak durulmasını öneriyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: Reflüyü önlemek için yemeklerden sonra en az 2-3 saat uzanmamalı. Karnı sıkan dar kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Kilo alımı ile beraber reflü şikayetleri artar. Bu nedenle hastalar kilo vermelidir" diyor.