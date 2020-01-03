Pekmezle aşk bitmez

Sağlıklı bir cinsel hayat için sağlıklı beslenmek şart fakat bazı yiyecekler bu konuda daha fazla fayda sağlamakta. Pekmezde bulunan minerallerin en önemlileri demir, kalsiyum ve potasyumdur. Tahinle alınması etkisini artırır. Demir, vücutta, başta kırmızı kan hücrelerinin bileşiminde yer alarak oksijen taşıma fonksiyonu görür. Kişinin enerjisinin ve cinsel gücünün artmasını sağlar.