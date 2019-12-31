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leri eritin! İşte mucizevi içecek

Bel ve bölgesindeki yağlanma, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, fazla yağları eritecek içecek tarifi veriyor...

Basenleri eritin!

Bel ve bölgesindeki yağlanma, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, fazla yağları eritecek içecek tarifi veriyor: "1 avuç ıspanak, 1 kivi, 1 salatalık, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı yoğurt, 4'te 3 bardak su. Malzemelerin hepsini blender ile karıştırın. Bu karışımı öğlen veya akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Bir hafta bir öğün yerine tüketebileceğiniz bu karışımla kilo vermenizin kolaylaşacağını göreceksiniz."

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