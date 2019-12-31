Bel ve basen bölgesindeki yağlanma, kadınları mutsuz ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, fazla yağları eritecek içecek tarifi veriyor: "1 avuç ıspanak, 1 kivi, 1 salatalık, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı yoğurt, 4'te 3 bardak su. Malzemelerin hepsini blender ile karıştırın. Bu karışımı öğlen veya akşam yemeği yerine tüketebilirsiniz. Bir hafta bir öğün yerine tüketebileceğiniz bu karışımla kilo vermenizin kolaylaşacağını göreceksiniz."
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