Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için ilk iki tercihlerinde boş norm kadro oluşursa, bu öğretmenler sıraya alınacak ve atamaları daha sonra yapılacak. Oluşturulan bu sıra kaydına göre, atamalar 18 Haziran ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.