Kadraj Galeri Kadraj İkon Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvuruları için duyuru yayımladı. Öğretmenlerin il içi yer değişikliği talepleri MEBBİS sistemi üzerinden alınacak ve başvuru süreci belirli tarihler arasında gerçekleştirilecek. İl içi yer değiştirme başvuruları hem isteğe bağlı hem de hizmet puanına dayalı olarak yapılabilecek. İşte öğretmenlerin il içi atama başvuru ve atama tarihleri.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:49
Öğretmen il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılına ait öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine dair başvuru takvimi ve kriterlerini kamuoyuyla paylaştı. Bu yılki değişikliklerle birlikte kadrolu öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları belirli kurallar çerçevesinde yapılacak. Başvuru takvimi ve yer değiştirme atama işlemleri hakkında detaylar ise resmi açıklamada yer aldı.

Öğretmen il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular Ne Zaman Alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Kadrolu öğretmenlerin başvuruları bu tarihler arasında online olarak yapılabilecek.

Öğretmen il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin başvuru süreçlerine dair detaylı bilgilere, Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda ulaşılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yer değişikliği atamaları 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

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Öğretmen il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Yeni Uygulama: Sıra Kaydı ile Atama

2025 yılı itibarıyla il içi yer değiştirme sürecine yeni bir sistem dahil ediliyor.

Öğretmen il içi yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?

Bu yıl tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için ilk iki tercihlerinde boş norm kadro oluşursa, bu öğretmenler sıraya alınacak ve atamaları daha sonra yapılacak. Oluşturulan bu sıra kaydına göre, atamalar 18 Haziran ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.