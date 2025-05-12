Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme MEBBİS başvuru ekranı 2025: İl içi atama başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 yılı öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvuruları için duyuru yayımladı. Öğretmenlerin il içi yer değişikliği talepleri MEBBİS sistemi üzerinden alınacak ve başvuru süreci belirli tarihler arasında gerçekleştirilecek. İl içi yer değiştirme başvuruları hem isteğe bağlı hem de hizmet puanına dayalı olarak yapılabilecek. İşte öğretmenlerin il içi atama başvuru ve atama tarihleri.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:49