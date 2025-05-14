Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Yerleştirmelerde Hangi Kriterler Geçerli?

OGM tarafından yürütülen personel alım sürecinde yazılı ya da sözlü sınav yapılmaması, değerlendirme sürecini tamamen KPSS puanı temelli bir sistem haline getiriyor. Her il için ayrı ayrı oluşturulacak puan sıralamasında, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak yerleştirmeler yapılacak. Ancak puan eşitliği durumunda devreye girecek olan kriterler de net bir şekilde belirlendi:

Diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Diploma notları eşitse, mezuniyet tarihi daha eski olan aday öne geçecek.

Tüm bunlar da eşitse, yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Bu sistem sayesinde adaylar, adil bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak.