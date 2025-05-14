Kadraj Galeri Kadraj İkon Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Mart'ta sona ermişti. Temizlik görevlisi, şoför, arşiv memuru, operatör ve servis elemanı gibi farklı pozisyonlar için binlerce adayın başvurduğu alım sürecinde artık gözler sonuçlara çevrildi.

Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 06:19
Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı. Temizlik, servis, arşiv, evrak, bakım işleri, şoför ve operatör gibi çeşitli kadrolara yönelik gerçekleştirilen alım süreci, binlerce aday tarafından yakından takip edildi. Sürecin başından bu yana KPSS B Grubu puanıyla yapılacak yerleştirmeler nedeniyle adaylar herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan yalnızca puan sıralamasına göre değerlendirilecek.

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların sona ermesinin ardından gözler artık Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Kurumdan henüz kesin bir tarih verilmemiş olsa da, personel alımı sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, süreci yakından takip ederken "OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

OGM, sonuçları ne basılı bir evrakla ne de e-posta yoluyla adaylara bildirecek. Adaylar sonuçlarını yalnızca dijital ortamda görüntüleyebilecek. Bunun için iki resmi kanal bulunuyor:

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

OGM Resmi İnternet Sitesi (https://www.ogm.gov.tr)

Bu platformlardan yapılacak açıklamalar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Yerleştirmelerde Hangi Kriterler Geçerli?

OGM tarafından yürütülen personel alım sürecinde yazılı ya da sözlü sınav yapılmaması, değerlendirme sürecini tamamen KPSS puanı temelli bir sistem haline getiriyor. Her il için ayrı ayrı oluşturulacak puan sıralamasında, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak yerleştirmeler yapılacak. Ancak puan eşitliği durumunda devreye girecek olan kriterler de net bir şekilde belirlendi:

Diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Diploma notları eşitse, mezuniyet tarihi daha eski olan aday öne geçecek.

Tüm bunlar da eşitse, yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Bu sistem sayesinde adaylar, adil bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları 2025: OGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, servis, şoför...

Sonuçlar Açıklandığında Ne Olacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan adaylar için atama süreci başlayacak. OGM tarafından yapılacak atama duyuruları, yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Adayların bu süreci dikkatle takip etmeleri, ilanda belirtilen evrakları zamanında temin etmeleri ve ilgili takvim doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)