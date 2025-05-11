Kadraj Galeri Kadraj İkon 32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımları kapsamında süreç devam ediyor. Toplamda 12.000 öğrenci alımı hedefleniyor; bu kapsamda lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın ile ön lisans mezunu 2.040 erkek ve 360 kadın aday seçilecek. Ön başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ardından parkur sınavı 20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki POMEM mülakatları ne zaman? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:26
32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 32. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alımı sürecinde sona yaklaşılıyor. 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlanan ön başvuruların ardından, adaylar için en kritik aşamalardan biri olan parkur sınavı 20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler, parkur sonuçlarında ve devamında yapılacak sözlü mülakatların takviminde.

32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

Rekor Başvuru: 84 Bin 807 Aday Parkura Katıldı

32. dönem POMEM alımlarında toplam 12 bin öğrenci kontenjanı için yarış büyük. Lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın aday ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday, fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılma hakkı elde etti. Bu rakamlar, sürecin yoğun rekabetle geçtiğinin açık bir göstergesi.

POMEM kapsamında toplamda 8.160 lisans mezunu erkek, 1.440 lisans mezunu kadın; 2.040 önlisans mezunu erkek ve 360 önlisans mezunu kadın öğrenci alınacak. Toplam kontenjan ise 12.000 kişi ile sınırlı.

32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

Parkur Sonuçları ve Mülakat Takvimi Merakla Bekleniyor

Polis Akademisi, 20 Ocak'ta tamamlanan parkur sınavının sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamaları göz önüne alındığında, sonuçların ve mülakat tarihlerinin 2025 yılı Mayıs ayı içinde duyurulması bekleniyor.

32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

31. Dönem POMEM alımlarında parkur sınav yerleri 29 Nisan'da ilan edilmiş, sözlü mülakat tarihleri ise 26 Haziran'da adaylarla paylaşılmıştı. Bu örnekten yola çıkıldığında, 32. dönem sürecinin de benzer bir takvimle ilerleyeceği öngörülüyor.

32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

Mülakatlar Nasıl Yapılıyor?

Sözlü mülakatlarda adaylara, üzerinde sorular bulunan rastgele bir kart çektirilir ve belirli bir süre içinde konu hakkında düşünmeleri ve sözlü olarak kendilerini ifade etmeleri beklenir. Değerlendirme, adayın bilgi seviyesi, kendini ifade yeteneği, beden dili, özgüveni ve kavrama becerisine göre yapılır.