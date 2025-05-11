32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....
32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) alımları kapsamında süreç devam ediyor. Toplamda 12.000 öğrenci alımı hedefleniyor; bu kapsamda lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın ile ön lisans mezunu 2.040 erkek ve 360 kadın aday seçilecek. Ön başvurular 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ardından parkur sınavı 20 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki POMEM mülakatları ne zaman? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:26