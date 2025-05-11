32. dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2025 sözlü sınav tarihleri belli oldu mu? Parkur sınavı sonuçları....

Rekor Başvuru: 84 Bin 807 Aday Parkura Katıldı

32. dönem POMEM alımlarında toplam 12 bin öğrenci kontenjanı için yarış büyük. Lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın aday ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday, fiziki yeterlilik sınavı aşamasına katılma hakkı elde etti. Bu rakamlar, sürecin yoğun rekabetle geçtiğinin açık bir göstergesi.

POMEM kapsamında toplamda 8.160 lisans mezunu erkek, 1.440 lisans mezunu kadın; 2.040 önlisans mezunu erkek ve 360 önlisans mezunu kadın öğrenci alınacak. Toplam kontenjan ise 12.000 kişi ile sınırlı.