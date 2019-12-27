Mis gibi ağız kokusu

Ağız kokusu, herkesi mutsuz ediyor. Reflü ve diyabet gibi hastalıkların neden olduğu kokudan kurtulmak için dişleri günde iki kez fırçalamak gerekiyor. Portakal, karanfil ve limon da şikayetleri azaltıyor...
Ağız kokusu, herkesi mutsuz ediyor. Reflü ve diyabet gibi hastalıkların neden olduğu kokudan kurtulmak için dişleri günde iki kez fırçalamak gerekiyor. Portakal, karanfilve limon daşikayetleriazaltıyor...
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