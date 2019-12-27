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Mis gibi ağız kokusu

Ağız kokusu, herkesi mutsuz ediyor. ve diyabet gibi hastalıkların neden olduğu kokudan kurtulmak için dişleri günde iki kez fırçalamak gerekiyor. , karanfil ve limon da şikayetleri azaltıyor...

Mis gibi ağız kokusu
Ağız kokusu, herkesi mutsuz ediyor. ve diyabet gibi hastalıkların neden olduğu kokudan kurtulmak için dişleri günde iki kez fırçalamak gerekiyor. Portakal, karanfil ve limon da şikayetleri azaltıyor...

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