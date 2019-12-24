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Kış mevsiminde artan gripten korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan bu hastalıkla mücadelede doğru beslenmenin önemine değiniyor. Önerilerini sıralıyor...

Gripsavar maydanoz

Kış mevsiminde artan gripten korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan bu hastalıkla mücadelede doğru beslenmenin önemine değiniyor. Önerilerini sıralıyor:
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bolca yiyin.
Portakalın suyunu sıkmayın. Posasıyla birlikte tüketin.
C vitamininden zengin limon mutlaka tüketilmelidir. Salatalara bol bol sıkın.
Sebzelerden maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak vücut direncini artırır.

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