Gripsavar maydanoz

Kış mevsiminde artan gripten korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan bu hastalıkla mücadelede doğru beslenmenin önemine değiniyor. Önerilerini sıralıyor:

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bolca yiyin.

Portakalın suyunu sıkmayın. Posasıyla birlikte tüketin.

C vitamininden zengin limon mutlaka tüketilmelidir. Salatalara bol bol sıkın.

Sebzelerden maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak vücut direncini artırır.