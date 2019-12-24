Gripsavar maydanoz

Kış mevsiminde artan gripten korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan bu hastalıkla mücadelede doğru beslenmenin önemine değiniyor. Önerilerini sıralıyor:
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bolca yiyin.
Portakalın suyunu sıkmayın. Posasıyla birlikte tüketin.
C vitamininden zengin limon mutlaka tüketilmelidir. Salatalara bol bol sıkın.
Sebzelerden maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak vücut direncini artırır.
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