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Sevgili ! Faydaları saymakla bitmiyor...

Karaciğer dostu , aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Sevgili enginar

Karaciğer dostu enginar, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Sindirimi hızlandırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Karaciğeri korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.

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