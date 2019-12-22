Karaciğer dostu enginar, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü düşürür.

Sindirimi hızlandırır.

Hazımsızlığı bitirir.

Kansızlığa iyi gelir.

Karaciğeri korur.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kemikleri besler.

Hafızayı güçlendirir.

Hücreleri yeniler.

Tansiyonu düşürür.

Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.