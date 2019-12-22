Karaciğer dostu enginar, aşk hayatına da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolesterolü düşürür.
Sindirimi hızlandırır.
Hazımsızlığı bitirir.
Kansızlığa iyi gelir.
Karaciğeri korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kemikleri besler.
Hafızayı güçlendirir.
Hücreleri yeniler.
Tansiyonu düşürür.
Antioksidan etkisiyle kansere yakalanma riskini azaltır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.