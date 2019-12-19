Dünyada, tüm ölümlerin yüzde 40'ı kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte kalp krizi riski de artıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alparslan Birdane, kolesterol, tansiyon ve diyabet hastalığı olanların daha fazla risk taşıdığını belirtiyor. Soğuk hava, kan damarlarını büzüştürüyor. Kandaki oksijen azaldığında kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Bu da kalbe binen yükü artırıyor. Prof. Dr. Birdane, bu aylarda kalbi korumanın yollarını açıklıyor. Kış aylarında kapalı mekanlarda geçen süre artıyor. Bu durum, kilo alımına ve depresyona yol açıyor.

DAR KIYAFET GİYMEYİN

Düşük sıcaklıklarda rüzgâra karşı yürümek ve yağmur altında kalmak da kalbe zarar veriyor. Düzenli egzersiz, tüm vücudu koruyor. Bu aylarda egzersizin havanın daha soğuk olduğu sabah erken ve akşam saatleri dışında yapılması öneriliyor. Bunun yanı sıra, vücutta kan dolaşımını kısıtlayan aşırı dar ve sıkı kıyafetlerden uzak durmak gerekiyor.

NE YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Sağlıklı bir kalp için beslenme düzenine de özen göstermek gerekiyor. Tam tahıllı ürünler, mevsime uygun sebze meyveler, balık, çorba, sıcak içecekler ve bağışıklığı düzenleyici yiyecekleri tüketmek; karbonhidrattan zengin tatlı ve hamur işi türü yiyeceklerle, yağlı ve tuzlu gıdaları azaltmak, kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Terleme

Halsizlik

Boğazda, kolda ve sırtta ağrı