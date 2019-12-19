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aşk dağıtıyor!

En sevilen kuruyemişlerden , aşk dağıtıyor! İçerdiği faydalı besin değeriyle vücuda enerji veren bu kuruyemiş, mutlu bir cinselliğin kapılarını aralıyor.

Aşk dolu fıstık

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, aşk dağıtıyor! İçerdiği faydalı besin değeriyle vücuda enerji veren bu kuruyemiş, mutlu bir cinselliğin kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalp hastalıklarından koruyan ve kanser riskini azaltan nın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kolesterolü dengeler.
Vücuda enerji verir.
Yorgunluğu alır.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.
Karaciğeri ve bağırsakları besler.
Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır.
Vücudun gelişmesini destekler.
Öksürüğü keser. Akciğeri temizler.

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