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Asksın ! Faydaları saymakla bitmiyor...

Kışın en sevilen meyveleri arasında bulunan , sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiren bu mucizevi meyve, cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. İşte diğer faydaları...

Asksın nar!

Kışın en sevilen meyveleri arasında bulunan , sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiren bu mucizevi meyve, cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor.

Erkeklerde testosteron hormonunu artıran narın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterir.

Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitten korur.

Cildi koruyup, gençleştirir.

Prostat kanserini önler.

İshali keser. Mideyi korur.

Enfeksiyon, iltihap ve yaraları iyileştirir.

Ağız ve diş sağlığını korur.

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