Egzamanın ilacı ceviz

Soğuyan hava, önce cildimizi kurutuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltteki aşırı kuruluğun egzamaya neden olduğunu belirtiyor. Cilt kuruluğuna karşı sıcak su ile banyodan uzak durulmasını öneren Dr. Ertek, fıstık, ceviz, kuru üzüm, balık, fındık ve havucun cildi beslediğine dikkat çekiyor.
- Sağlık
- 12.12.2019
- Gazete
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