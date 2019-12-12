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nın ilacı

Soğuyan hava, önce cildimizi kurutuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltteki aşırı kuruluğun ya neden olduğunu belirtiyor. Cilt kuruluğuna karşı sıcak su ile banyodan uzak durulmasını öneren Dr. Ertek, fıstık, , kuru üzüm, balık, fındık ve havucun cildi beslediğine dikkat çekiyor.

Egzamanın ilacı ceviz
Soğuyan hava, önce cildimizi kurutuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, ciltteki aşırı kuruluğun ya neden olduğunu belirtiyor. Cilt kuruluğuna karşı sıcak su ile banyodan uzak durulmasını öneren Dr. Ertek, fıstık, , kuru üzüm, balık, fındık ve havucun cildi beslediğine dikkat çekiyor.

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