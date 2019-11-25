Yüksek tansiyon böbreklere yük

Yanlış beslenme alışkanlıkları, önce kronik hastalıklara ardından da organ kayıplarına yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada organ nakli bekleyen sayısının her yıl yüzde 15 arttığını söylüyor. "Kötü beslenmenin yol açtığı karaciğerin yağlanmasıyla ortaya çıkan siroz sonucu organ nakline ihtiyaç arttı. Böbrek nakli ihtiyacının temel nedenlerine bakıldığında diyabet ve hipertansiyon olduğunu görüyoruz" diyor.
- Sağlık
- 25.11.2019
- Gazete
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