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ın şakası yok

kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Koyuncu, 40'lı yaşlardan sonra yılda bir kez prostat muayenesi ve PSA testi yaptırılmasını öneriyor.

Prostatın şakası yok
Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Koyuncu, 40'lı yaşlardan sonra yılda bir kez muayenesi ve PSA testi yaptırılmasını öneriyor. "Prostat muayenesinde düzensizlik, sertlik saptanması durumunda alınacak olan prostat biyopsisiyle tanı konulabilir" diyor. Prostat kanserinde erken teşhis ve tedavi ile başarı şansının arttığına vurgu yapıyor.

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