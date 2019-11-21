Prostatın şakası yok

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, 40'lı yaşlardan sonra yılda bir kez prostat muayenesi ve PSA testi yaptırılmasını öneriyor. "Prostat muayenesinde düzensizlik, sertlik saptanması durumunda alınacak olan prostat biyopsisiyle tanı konulabilir" diyor. Prostat kanserinde erken teşhis ve tedavi ile başarı şansının arttığına vurgu yapıyor.
- Sağlık
- 21.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.