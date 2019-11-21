Bugünkü
Takvim

Gençliğin rengi turuncu! İşte o sebzelerin faydaları...

Kışa lezzet katan besinlerden , grip ve soğuk algınlığına savaş açar. Kolon inden korur. Kolajen etkisiyle cildi tazeler. Kırışıklıkları azaltarak cilde parlaklık verir.

Gençliğin rengi turuncu
Kışa lezzet katan besinlerden bal kabağı, grip ve soğuk algınlığına savaş açar. Kolon inden korur. Kolajen etkisiyle cildi tazeler. Kırışıklıkları azaltarak cilde parlaklık verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriGençliğin rengi turuncu! İşte o sebzelerin faydaları...
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri