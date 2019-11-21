Fıstık gibi sağlık!

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, kalbi korur. Kolesterolü düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltır. Diyabeti önler. Cildi besler ve gençleştirir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, kalbi korur. Kolesterolü düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltır. Diyabeti önler. Cildi besler ve gençleştirir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir.
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