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Antioksidan deposu kırmızı ; A, , , C, E ve K vitaminleri içeriyor. Cilt, akciğer ve kolon ini önlüyor. Kolesterolü düşüren ve kalp sağlığını koruyan pancar, mide ve böbrekleri temizliyor. i besliyor. Vücuttaki ödemi yok eden ve yaşlanmayı yavaşlatan pancar, kansızlığı da bitiriyor.

Karaciğere pancar gücü
Antioksidan deposu kırmızı pancar; A, , , C, E ve K vitaminleri içeriyor. Cilt, akciğer ve kolon ini önlüyor. Kolesterolü düşüren ve kalp sağlığını koruyan , mide ve böbrekleri temizliyor. Karaciğeri besliyor. Vücuttaki ödemi yok eden ve yaşlanmayı yavaşlatan pancar, kansızlığı da bitiriyor.

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