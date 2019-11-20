Karaciğere pancar gücü

Antioksidan deposu kırmızı pancar; A, B6, B12, C, E ve K vitaminleri içeriyor. Cilt, akciğer ve kolon kanserini önlüyor. Kolesterolü düşüren ve kalp sağlığını koruyan pancar, mide ve böbrekleri temizliyor. Karaciğeri besliyor. Vücuttaki ödemi yok eden ve yaşlanmayı yavaşlatan pancar, kansızlığı da bitiriyor.
- Sağlık
- 20.11.2019
- Gazete
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