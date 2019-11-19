Ağız ve diş bakımına yeterli özenin gösterilmemesi, yetersiz beslenme ve hastalıklar, en çok diş etlerine zarar veriyor. Genellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen diş eti iltihabı, ağız hareketleri ve yemek yemede zorluk ve ağrıyı beraberinde getiriyor. Çoğu zaman kendiliğinden iyileşen bu iltihapların 4-5 günden uzun sürmesi durumunda diş hekimine başvurulması gerekiyor. Aksi halde tiltihap, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diş Hekimi Ezgi Aydın, yazı dizisinin ikinci gününde diş eti iltihaplarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

HİJYEN ŞART...

Diş eti iltihabında, hastalığın erken evrede teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması gerekiyor. Bu sayede daha ciddi diş eti hastalıklarının oluşumu ve diş kaybı önleniyor. İyi bir ağız bakımı, hekimin önereceği tedavinin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede dişlerdeki tüm plaklar, tartarlar ve diğer bakteri ürünleri ortadan kaldırılıyor. Diş eti iltihabı, ancak ağızda gerekli hijyen sağlandığında iyileşiyor.

ÜÇ KEZ FIRÇALAYIN

Tüm sağlıklı bireylere önerildiği gibi diş eti iltihabı sorunu yaşayan kişilere de günde 3 kez dişler ve dilin uygun teknikle fırçalanması, düzenli diş ipi kullanımı öneriliyor. Diş eti iltihabı tuzlu su ile de doğal şekilde tedavi edilebiliyor. Fakat bazı durumlarda tuz ağızdaki yaralara zarar verebileceğinden bu konuda mutlaka hekime danışılmak gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

Diş eti çekilmesi

Dişlerde gevşeklik (sallanma)

Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı

Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

Ağız kokusu

KİMLER RİSK ALTINDA?

Sigara ve tütün kullanımı

Diyabet (şeker) hastalığı

Bazı ilaçların kullanımı (kortikosteroidler, oral kontraseptifler, kemoterapi ilaçları, kalsiyum kanal blokerları vb.)

Kırık dolgular

Dişlerdeki yapısal bozukluklar

Gebelik

Genetik faktörler

ŞİFA NİYETİNE LİMONLU SU

Diş eti iltihabında, doğal yöntemler de yüz güldürücü sonuçlar sağlıyor. Tuzlu, karbonatlı, limonlu ve elmalı su ile gargara yapmak ve diş etlerine karanfil yağı sürmek iltihabı bitiriyor.

BAĞIRSAK DÜŞMANI

Diş etindeki iltihap, tedavi edilmezse tüm vücuda yayılıyor. En hayati organlarına zarar veriyor. Kalp, böbrek, bağırsak ve beyinde ciddi kayıplara yol açıyor.

YARIN: AĞIZ YARALARI

DİŞ HEKİMİ EZGİ AYDIN - AĞIZ SAĞLIĞININ ŞİFRELERİ -2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL