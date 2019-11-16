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Kemiklere tahin gücü

tohumlarının ezilmesiyle elde edilen tahin, bolca Omega-3 içerir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kemikleri güçlendiren tahin, hafızayı destekler. riskini azaltır.

Kemiklere tahin gücü
Susam tohumlarının ezilmesiyle elde edilen tahin, bolca Omega-3 içerir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kemikleri güçlendiren tahin, hafızayı destekler. Alzheimer riskini azaltır.

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