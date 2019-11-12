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Ömürsün ! İşte faydaları...

Balık sezonunun açılmasıyla sofralar şenleniyor. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi , Omega- 3 deposu nun faydalarını açıklıyor.

Ömürsün uskumru
Balık sezonunun açılmasıyla sofralar şenleniyor. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi , Omega- 3 deposu uskumrunun faydalarını açıklıyor. Buna göre gözleri güçlendiren , karaciğeri yeniliyor. Güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiren bu mucize balık, yaşlanmayı geciktiriyor. Kanser riskini de azaltıyor. Üreme sağlığında önemli rol oynuyor.

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