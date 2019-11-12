Balık sezonunun açılmasıyla sofralar şenleniyor. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, Omega- 3 deposu uskumrunun faydalarını açıklıyor. Buna göre gözleri güçlendiren uskumru, karaciğeri yeniliyor. Güçlü antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiren bu mucize balık, yaşlanmayı geciktiriyor. Kanser riskini de azaltıyor. Üreme sağlığında önemli rol oynuyor.
- Sağlık
- 12.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.