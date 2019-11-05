Grip aşısı nar

Bir sıcak bir soğuk giden havalar, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı, yataklara düşüren gripten korunmanın yollarını açıklıyor. C vitamini tüketiminin bağışıklığı güçlendirdiğini söylüyor. "Nar, güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Yarım nar tüketilebilir. Mandalina ve portakal yenmelidir. İnsülin metabolizmanızda problem yoksa günlük 3-4 meyveyi rahatlıkla tüketebilirsiniz" diyor.