Grip aşısı nar

Bir sıcak bir soğuk giden havalar, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybüke Kaymakcı, yataklara düşüren gripten korunmanın yollarını açıklıyor. C vitamini tüketiminin bağışıklığı güçlendirdiğini söylüyor. "Nar, güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağıdır. Yarım nar tüketilebilir. Mandalina ve portakal yenmelidir. İnsülin metabolizmanızda problem yoksa günlük 3-4 meyveyi rahatlıkla tüketebilirsiniz" diyor.
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