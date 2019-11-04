Alzheimer’a çare badem

Öksürüğe iyi gelen badem, kolon kanserinden korur. Öksürüğü iyileştirir. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü attırır. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kabızlığı engeller. Bağırsakları rahatlatır. Alzheimer'dan korur. Öksürüğe iyi gelen badem, kolon kanserinden korur. Öksürüğü iyileştirir. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü attırır. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kabızlığı engeller. Bağırsakları rahatlatır. Alzheimer'dan korur.
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