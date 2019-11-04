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’a çare badem

Öksürüğe iyi gelen badem, kolon inden korur. Öksürüğü iyileştirir. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü attırır. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kabızlığı engeller. Bağırsakları rahatlatır. 'dan korur.

Alzheimer’a çare badem
Öksürüğe iyi gelen badem, kolon inden korur. Öksürüğü iyileştirir. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü attırır. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kabızlığı engeller. Bağırsakları rahatlatır. 'dan korur.

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