Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu bitirerek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.
Kolesterolü düşürür.
Kanser riskini azaltır.
Vücuda enerji ve zindelik verir.
Bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
Mutluluk verir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.