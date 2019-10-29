Tadına doyulmayan çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. Hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu bitirerek çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kakao, kalbi korur. Damar hastalıklarını önler.

Kolesterolü düşürür.

Kanser riskini azaltır.

Vücuda enerji ve zindelik verir.

Bağırsakları çalıştırır.

Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.

Mutluluk verir.