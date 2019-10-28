FAZLA kilolar, kişinin yalnızca sosyal hayatını değil sağlığını da olumsuz etkiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına değiniyor. O hastalıkları şöyle sıralıyor:
- Sağlık
- 28.10.2019
- Gazete
Fazla kilo anneliğe engel! İşte fazla kilonun sebep olduğu hastalıklar...
Sosyal hayatı etkileyen obezite, vücudun dengesini bozuyor. Kalp hastalıklarından kansere, kısırlıktan diyabete kadar pek çok tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor.
FAZLA kilolar, kişinin yalnızca sosyal hayatını değil sağlığını da olumsuz etkiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına değiniyor. O hastalıkları şöyle sıralıyor:
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