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Fazla kilo anneliğe engel! İşte fazla kilonun sebep olduğu hastalıklar...

Sosyal hayatı etkileyen , vücudun dengesini bozuyor. hastalıklarından e, tan diyabete kadar pek çok tehlikeli hastalığa zemin hazırlıyor.

Fazla kilo anneliğe engel

FAZLA kilolar, kişinin yalnızca sosyal hayatını değil sağlığını da olumsuz etkiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, obezitenin neden olduğu sağlık sorunlarına değiniyor. O hastalıkları şöyle sıralıyor:

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