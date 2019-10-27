Tansiyonun ilacı antep fıstığı... İşte diğer faydaları...

Kalp ve damar sağlığını koruyan Antep fıstığı, kan şekerini dengeler. Yüksek tansiyon riskini azaltır. Cildi nemlendirir. Hafızayı güçlendirir. Böbrek ve mesane sağlığını korur. Kalp ve damar sağlığını koruyan Antep fıstığı, kan şekerini dengeler. Yüksek tansiyon riskini azaltır. Cildi nemlendirir. Hafızayı güçlendirir. Böbrek ve mesane sağlığını korur.
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