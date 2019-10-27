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Tansiyonun ilacı antep fıstığı... İşte diğer faydaları...

Kalp ve damar sağlığını koruyan Antep fıstığı, kan şekerini dengeler. riskini azaltır. Cildi nemlendirir. Hafızayı güçlendirir. ve mesane sağlığını korur.

Tansiyonun ilacı Antep fıstığı
Kalp ve damar sağlığını koruyan Antep fıstığı, kan şekerini dengeler. riskini azaltır. Cildi nemlendirir. Hafızayı güçlendirir. ve mesane sağlığını korur.

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