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nedir? Şeker hastaları nasıl beslenmelidir? İşte şeker hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler

tat kaçırıyor. Böbreklere ve kalbe zarar veriyor. Bu hastalıktan korunmak için beyaz ekmekten uzak durmak, bulgur pilavı tüketmek gerekiyor. , diyabetle mücadelenin mutfaktan geçtiğini söylüyor.

Ekmek arası diyabet

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun salgılanamaması veya salgılanan insülinin yeterli miktarda kullanılamaması sonucu ortaya çıkıyor. , diyabetle mücadelenin mutfaktan geçtiğini söylüyor.

100'Ü GEÇMESİN
Diyabet, Tip-1 ve Tip-2 olarak ikiye ayrılıyor. Daha çok gençlerde ortaya çıkan Tip-1 diyabette vücutta insülin hormonu üretilemiyor. İnsülinle tedavi ediliyor. Tip-2 diyabet, yani erişkin tipi diyabet ise dengesiz beslenme, hareketsizlik ile ortaya çıkıyor. İleri yaşta görülüyor. Açlık kan şekeri düzeyinin 70-100 mg/dl olması gerekiyor

ÖMÜR UZATACAK TAVSİYELER
Diyabet tedavisinde beslenme de büyük önem taşıyor. Besinlerin yardımıyla kan şekerinin yükselmesi ve düşmesi önleniyor. Kişinin yaşam süresi uzuyor. Uzman Diyetisyen Özyurt, şu önerilerde bulunuyor:

Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.
Kahvaltıda börek, hamur işleri ve beyaz ekmek tüketmeyin. Bu tarz besinler tüketildiğinde hızla glikoza çevrilip kan şekerinizi yükseltir. Bunların yerine kahvaltıda yumurta, peynir, yeşillikler, tam buğday ekmeği gibi besinler tercih edin.
Öğle ve akşam yemeklerinde etli ve zeytinyağlı sebze yemekleri, kuru baklagil yemekleri ve bulgur pilavına yer verin.
Kırmızı et tüketimini haftada 2 kez ile sınırlandırın.
Gün içerisine yayarak 1,5-2 litre su için.

AYRAN İÇİN
Diyabet hastalarının ara öğünlerde meyveyi tek başına tüketmemesi gerekiyor. Meyvenin içerisinde meyve şekeri olan fruktoz bulunuyor. Yani meyvenin aşırı tüketilmesi de şekeri yükseltebiliyor. Bu yüzden meyvenin yanında 1 bardak süt/yoğurt/ ayran veya 3-4 adet ceviz gibi protein ve yağ içeren besinleri tüketilmek gerekiyor.

UZMAN DİYETİSYEN MÜGE ÖZYURT ŞAFAK - BESİNLERDEN GELEN ŞİFA
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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