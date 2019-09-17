Vücudun temel yapısını oluşturan kemik ve eklemler, yıllara yenik düşürüyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte osteoporoz (kemik erimesi), eklem iltihabı ve kemiklerde kireçlenme gibi hastalıklar sık görülüyor.

Uzman Diyetisyen Müge Özyurt Şafak, kemik ve eklem sağlığı için sofralardan eksik edilmemesi gereken besin gruplarını açıklıyor...

BALIKSIZ OLMAZ:

Omega-3 yağ asitleri iltihaplarla savaşıyor. Özellikle iltihaplı eklem romatizmalarının neden olduğu ağrıları azaltıyor. Somon, sardalye, ton ve hamsi en çok Omega-3 içeren balıklar arasında yer alıyor.

MAYDANOZ İLAÇ GİBİ:

C vitamininden zengin beslenmek, eklem hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı oluyor. Portakal, çilek, maydanoz, yeşilbiber, kuşburnu, greyfurt, limon ve domates bolca C vitamini barındırıyor.

KURUYEMİŞ TÜKETİN:

Ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar, kemik sağlığında önem taşıyor. Günde 3 tam ceviz içi veya 8-10 adet kavrulmamış badem tüketmek kemikleri güçlendiriyor.

KAHVEYİ ABARTMAYIN:

Fazla kafein tüketimi, osteoporoz riskini artırıyor. Günlük kafein alımı 200-250 mg'ı geçmemesi gerekiyor. Bir fincan Türk kahvesi 60 mg kafein içeriyor.

TUZ ÇOK ZARARLI!

Tuz tüketiminin fazla olması, böbrekler aracılığıyla kalsiyumun atılmasına neden oluyor. Tek başına tuzun diyetten çıkartılması ya da günlük sadece 6 gram kadar tüketilmesi, kemik erimesine karşı koruyor. Özellikle ekmek, salamura besinler, kahvaltılık gevrekler ve paketli gıdalar, bolca tuz içeriyor. Bu besinlerin tüketimini mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor. Yemeklere tuz yerine baharat katılması öneriliyor.

ROKANIN GÜCÜ:

Kalsiyum, kemik yapımı ve kemik dokusunun korunmasında etkin rol oynuyor. En iyi kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünleri gibi bilinse de roka, koyu yeşil yapraklı sebzeler, asma yaprağını da bu minerali bolca barındırıyor. Özellikle 100 gram asma yaprağı, 1 bardak sütten 2 kat daha fazla kalsiyum içeriyor.

YARIN: DİYABET DÜŞMANI BESİNLER

UZMAN DİYETİSYEN MÜGE ÖZYURT ŞAFAK - BESİNLERDEN GELEN ŞİFA - 8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL