KEMIK erimesi ilerleyen yaşla birlikte görülüyor. Kemik kitlesinin kaybı olarak tarif edilen bu hastalıkta kemik kırılganlığı riski artıyor. Obezite, diyabet ve tansiyon gibi kronik bir hastalık olan kemik erimesi, genellikle kadınları seçiyor! İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

30 YAŞINA DİKKAT...

Yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak 30 yaşından sonra kemik kitlesinde sınırlı bir kayıp ortaya çıkıyor. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen eksikliğine bağlı olarak osteoporoz süreci hızlanıyor. Önlenebilir bir hastalık olan kemik erimesinden korunmak için kişinin yaşam tarzı ve beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Alkol ve sigara kullanımı, bu hastalığın riskini artırıyor.

SAĞLIKLI BESLENİN

Kemik dokusunu güçlü tutmak ve osteoporoz riskini azaltmak için her gün güneş ışınlarından D vitamini ve besinlerden yeterli kalsiyum alınması gerekiyor. Vücuda D vitaminini yeterli miktarda almak için güneş ışınlarından faydalanmak gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, balık ve yumurta sarısı sınırlı miktarda da olsa D vitamini barındırıyor. Sebze ve meyveler ise kemik sağlığı için gerekli olan kalsiyum, potasyum, magnezyum, K-C vitamini gibi mineral ve vitaminler içeriyor.

BU KURALLARA UYUN​

SAĞLIKLI ve dengeli beslenme rejimini uygulayın

Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alın

Doğal gıdalar: Bol yeşillik, sebze ve meyve tüketin

İmal edilmiş, fabrikasyon ürünü rafine gıdalardan uzak durun

Güneş ışınlarından bol bol yararlanın

Fosfor, şeker, tatlandırıcı içeren asidik, kolalı ve gazlı meşrubatlardan uzak durun.

Her gün düzenli olarak yürüyüş ve egzersiz yapın...

ÖLÇÜLÜ TÜKETİN

SOHBETLERE eşlik eden kahvenin fazla tüketimi de kemiklere zarar veriyor. Bir fincan kahve idrarla ortalama 5 mg kalsiyum kaybına neden oluyor. Kolalı ve diyet içecekler de idrarla kalsiyum atımına yol açıyor. Bu içecekleri mümkün olduğunca ölçülü tüketmek gerekiyor.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN

Yeterli ve dengeli beslen

Düzenli egzersiz yap

Güneş ışığından yararlan

Sigara ve alkolden uzak dur

Hazır gıdaların yanından bile geçme

BİTTİ

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 6

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL