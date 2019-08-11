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Kadın düşmanı varis

Kan damarlarına zarar veren varis, kadınları tehdit ediyor. Dar kıyafet ve , bu hastalığın riskini artırıyor.

Kadın düşmanı varis
Vücuttaki toplardamarların çapının artması, genişlemesi ve damar duvar yapısının bozulması sonucu oluşan varis, yaşam kalitesini düşürüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, aşırı dar giysilerin ve hareketsizliğin varisi tetiklediğine dikkat çekiyor. Bu hastalığın daha çok kadınlarda görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Göksel, lazer ameliyatlar sayesinde operasyonların iz bırakmadan ve hızlı tamamlandığını belirtiyor. Varisten korunmak için egzersiz yapılmasını, yüksek topuklu ayakkabılardan uzak durulmasını ve aşırı dar giysiler giyilmemesini öneriyor. "Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşım bozulursa varis gelişir" diyor.

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