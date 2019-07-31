Aşka giden yol! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (31 Temmuz 2019)

YAŞ KEMALE ERDİ AMA...
65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?
CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.
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