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Aşka giden yol! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (31 Temmuz 2019)

Yaşla birlikte cinsel hayattaki sorunlar da kendini belli ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, 50 yaşın üzerindeki çiftleri bilgilendiriyor. Bu dönemde isteksizlik, sertleşme sorunu ve gibi problemlerin görülebileceğini söylüyor. Aşkta mutluluğa giden yolun üroloji uzmanından geçtiğine dikkat çekiyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 31 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...




YAŞ KEMALE ERDİ AMA...

65 yaşında yeni evli bir damadım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bunu istemem hastalık mı?
CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.

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