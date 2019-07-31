Aşka giden yol! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (31 Temmuz 2019)

isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımıYeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. İç hastalıkları uzmanına gitmenizi öneririm.