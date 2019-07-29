Hem serinletir hem iyileştirir

Sıcak yaz günlerinde maden suyu, harareti alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor:
● Kötü kolesterolü düşürür.
● Pankreasın yükünü hafifletir. Sindirime yardımcı olur.
● Cilt sağlığını korur. Cildi nemlendirir ve kırışıklıkları geciktirir.
● Böbrek taşı riskini düşürür.
● Tansiyonu dengeler.
● Kan şekerini dengeler.
● Kötü kolesterolü düşürür.
● Pankreasın yükünü hafifletir. Sindirime yardımcı olur.
● Cilt sağlığını korur. Cildi nemlendirir ve kırışıklıkları geciktirir.
● Böbrek taşı riskini düşürür.
● Tansiyonu dengeler.
● Kan şekerini dengeler.
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