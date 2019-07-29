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Hem serinletir hem iyileştirir

Hem serinletir hem iyileştirir
Sıcak yaz günlerinde , harareti alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor:

● Kötü kolesterolü düşürür.

● Pankreasın yükünü hafifletir. Sindirime yardımcı olur.

sağlığını korur. Cildi nemlendirir ve kırışıklıkları geciktirir.

● Böbrek taşı riskini düşürür.

● Tansiyonu dengeler.

● Kan şekerini dengeler.

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