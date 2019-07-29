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de kaygılardan kurtulun! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (29 Temmuz 2019)

de yaşanan bazı sorunlar, çiftlerin kaygısından kaynaklanabiliyor. Panik, heyecan ve yorgunluk ilişkide isteksizliğe neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı , mutlu bir beraberlik için anlayış ve sakinliği öneriyor... Karagözoğlu, cinsel sorunlarınıza en sağlıklı cevapları vermeye devam ediyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 29 Temmuz 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...



Cinsel ilişkide yaşanan bazı sorunlar, çiftlerin kaygısından kaynaklanabiliyor. Panik, heyecan ve yorgunluk ilişkide isteksizliğe neden olabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu bir beraberlik için anlayış ve sakinliği öneriyor...

İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

27 yaşında bir kadınım. 3 ay önce evlendim. İlişki sırasında cinsel organımda ağrı oluyor. Zorlanıyorum. Eşime söylemekten utanıyorum. Ne yapmalıyım?
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle bu şikayetini hemen eşinle paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart... Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme, şikayeti ortadan kaldırabilir. Vajina kuruluğu ve iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı, psikolog ve psikiyatrist desteği gündeme gelebilir ama hemen eşinle şikayetini konuş.​

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