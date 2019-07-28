Tarçın mucizesi

Tatlıları süsleyen, kokusuyla bile enerji veren tarçın, sağlıklı ve uzun bir ömrün kapılarını aralıyor. Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, en sevilen baharatlardan tarçının faydalarına değiniyor. Zengin antioksidan içeriyle tarçın, bağışıklığı güçlendiriyor. Kanserle savaşıyor. Bağırsakların çalışmasını hızlandırıyor, şişkinliği ve hazımsızlığı engelliyor. Kan şekerini dengeleyen, bu sayede iyi bir diyabet ilacı olan tarçın, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Alzheimer riskini azaltıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.
Hafızayı güçlendirerek kişinin Alzheimer'a yakalanma riskini düşürür.
Nöronları ve motor duygusal aktiviteleri koruyarak Parkinson'un önlenmesine yardımcı olur.
Adet ağrılarının şiddetini hafifletir.
Migren ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.
Ağız kokusunu önler.
Kas ağrısı, premestrüal ağrı ve yaşa bağlı ağrıları yönetmekte etkilidir.
Yüksek kan kolesterolünü ve yüksek kan basıncını düşürücü etkisi vardır.
Dış ağrısına iyi gelir.
Kalp krizi, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.
Hafızayı güçlendirerek kişinin Alzheimer'a yakalanma riskini düşürür.
Nöronları ve motor duygusal aktiviteleri koruyarak Parkinson'un önlenmesine yardımcı olur.
Adet ağrılarının şiddetini hafifletir.
Migren ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.
Ağız kokusunu önler.
Kas ağrısı, premestrüal ağrı ve yaşa bağlı ağrıları yönetmekte etkilidir.
Yüksek kan kolesterolünü ve yüksek kan basıncını düşürücü etkisi vardır.
Dış ağrısına iyi gelir.
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