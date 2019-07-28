Kabızlığın çaresi kahvaltı

Yanlış beslenmeye bağlı olarak görülen kabızlık, son 10 yılda en sık karşılaşılan sindirim problemleri arasında yer alıyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için lifli besinler tüketmek gerekiyor. Diyetisyen Ezgi Mısırlı, yetersiz su alımı ve posa içeriği zayıf beslenmenin kabızlık riskini artırdığını söylüyor. "Haftada 2 veya daha az tuvalete gidiliyorsa, kabızlıktan söz edilebilir" diyen Dyt. Mısırlı, kahvaltının önemine dikkat çekiyor. Bu öğünde yenilen domates-salatalık ve söğüş biberin bağırsakları çalıştırdığını söylüyor. Günde 10-12 bardak kadar su içilmesini öneren Dyt. Mısırlı, önerilerini şöyle sıralıyor:
Lokmalarınızı iyi çiğneyin. Yavaş ve iyi çiğneme sağlıklı bir sindirim sunmaktadır.
Haftada 2-3 gün mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce ve barbunya yiyin.
Günde 2 porsiyon meyve yemek, bağırsak tembelliğini engeller.
Koyu çay ve fazla kahve tüketimini sınırlandırın.
Egzersiz, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Haftada 4 gün 30 dakikalık yürüyüş, kabızlığı engeller.
Lokmalarınızı iyi çiğneyin. Yavaş ve iyi çiğneme sağlıklı bir sindirim sunmaktadır.
Haftada 2-3 gün mercimek, kuru fasulye, nohut, börülce ve barbunya yiyin.
Günde 2 porsiyon meyve yemek, bağırsak tembelliğini engeller.
Koyu çay ve fazla kahve tüketimini sınırlandırın.
Egzersiz, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Haftada 4 gün 30 dakikalık yürüyüş, kabızlığı engeller.
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