SAĞLIKLI bir vücuda sahip olmada, sağlıklı besinleri tüketmek önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, Çölyak hastalığı ve gluten hakkında bilinmesi gerekenleri TAKVİM okurları için açıklıyor. Ekmeğin ham maddesini oluşturan glutenin bağırsaklara zarar verdiğini, uzun vadede kemik erimesi ve Alzheimer'a neden olabileceğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor:

OBEZİTEYE DE NEDEN OLUR

Buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten, bazı insanlar için toksik ve alerjik olabiliyor. Glutenin neden olduğu hastalıkların başında, Çölyak geliyor. İnce bağırsağa yapışan gluten, bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. İnce bağırsaklardaki besin, vitamin ve minerallerin emilimini sağlayan villus adı verilen parmaksı çıkıntılar ortadan kalkıyor. Villusların ortadan kalkması ile besinler, vitamin ve mineraller emilemez hale geliyor. Bu da kronik ishal, zayıflama, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine neden oluyor. Bağırsak tutulumu, ishal, karın ağrısı, gaz ve şişkinlikle belirti veriyor. Gluten uzun vadede kansızlık; osteoporoz; karaciğer yağlanması ve demans hastalıklara neden oluyor. Yaygın bağırsak tutulumu olan hastalarda kronik ishal, kilo kaybı, kötü kokulu ve yağlı gaita da görülüyor. Gluten, obezite şikayetlerini de artırıyor.

HER YİYECEKTE BULUNUR

Glutene karşı hassasiyet yaşanan Çölyak hastaları, genetik özellik taşıyor. Bu hastalık çoğu zaman muayenelerde gözden kaçıyor ya da başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Gluten, tahılların dışında pek çok yiyecek ve içecekte bulunabiliyor. Besinlere elastikiyet, dolgunluk ve şekil kazandıran gluten hamur işlerinin hafif, çıtır çıtır ve gevrek olmasını sağlıyor.

PAKETLİYSE YEMEYİN

GLUTEN, daha çok işlenmiş ve paketlenmiş gıdalarda yer alıyor. Ekmek, makarna, çörek, gevrek, pasta, pizza, işlenmiş et (sosis, salam, sucuk), soslar, hazır çorbalar, turşu, sirke, bulgur, irmik ve kuskus gibi besinler, bolca gluten barındırıyor. Ayrıca güzellik ve kozmetik ürünlerinden ruj, fondöten, pudra, losyon, makyaj malzemeleri gluten içerebiliyor. Çölyak'ın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için gluten içeren tahıllı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

YARIN: GÜZELLİK UĞRUNA SAĞLIĞINIZLA OYNAMAYIN

PROF. DR. OSMAN ERK - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - 7

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL