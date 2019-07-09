Toplumda yaygın görülen mide hastalıklarının başında, reflü geliyor. Mide asidi ve yiyeceklerin içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan bu hastalığa yanlış beslenme alışkanlıkları neden oluyor. Hastalığın günlük hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, reflünün ağıza acı bir su gelmesi, kuru öksürük ve ses kısıklığına yol açtığını belirtiyor.

DOYMADAN KALKIN

Hastalığın tedavi yöntemlerinden bahseden Uzman Dr. Çabuk, sık ve az yemek yenmesini öneriyor. "Reflünün tedavisinde en önemli kriter, beslenme bozukluğunun giderilmesidir. Hastaların sık sık ama az az yemek yemesi gerekir. Yemeklerde tamamen doymadan kalkılmasını, yavaş yavaş yenmesini tavsiye ediyoruz" diyor.