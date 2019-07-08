Sabah kahvaltılarının, menemenin olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Anne sütüyle aynı besleyici içerğe sahip olan yumurta, kemikleri güçlendiriyor. Omega-3 içeriği sayesinde kalp hastalıklarından koruyor. Hafızayı güçlendiriyor. Halsizliği ve yorgunluğu alıyor. Meme, kolon ve pankreas kanserine karşı koruma sağlayan yumurta, katarakt riskini azaltıyor. Beyin sağlığını destekleyen, Alzheimer'a karşı koruma sağlayan yumurta, karaciğeri güçlendiriyor. Tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor.

Hollywood yıldızı Drew Barrymore, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir tane yumurta yediğini söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, "Bu sayede kilomu koruyorum" ifadesini kullandı.