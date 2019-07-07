İlişkide ısrarcı olmayın

ÇİFTLER, ilişkide zaman zaman ağrı ve acıdan yakınıyor. Bu konuda en büyük görev, erkeklere düşüyor. Çiftleri, mutlu cinsellik konusunda bilgilendiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, erkeklere ilişki konusunda ısrarcı olmamayı öneriyor. Eşlerinin yaşadığı ağrı sorununa karşı, anlayışlı ve çözüm odaklı olmayı tavsiye ediyor.

EŞİMLE BUNALIMDAYIZ

Nafiz Bey, iki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım ama olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Ne yapmalıyım?

BUNALIMDA, sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. Yani o an sadece cinsel ilişkine yoğunlaş. Başka şeyler düşünme. Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek, orgazm ve baba olabilir...

YAŞ KEMALE ERDİ AMA...

65 yaşındayım. Hanım "Yaşımız kemale erdi" diyerek bana yanaşmıyor. Onu nasıl ikna edebilirim?

CİNSEL isteğin fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşer. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa, cinsel isteği azalmış olabilir. İç hastalıkları uzmanına gidin.

ATEŞ BASIYOR

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Neden?

ATEŞ yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsel aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Ağız yolu ile 37 veya makat yolu ile 37.6 derecenin üzeri yüksek olarak kabul edilir. Adet döneminde ateş basması sık olur.

PLASTİK KISIR YAPAR

1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi?

İLGİSİ olabilir. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen, yani kadınlık hormonu benzeri maddeler açığa çıkarır. Bu durum sperm sayısını azaltabilir. Bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kısırlığa neden olabilir.

ERKEN BOŞALIYORUM

3 senedir evliyim. Eşimle beraber olamıyorum. Erken boşalıyorum. Ne yapmalıyım?

ERKEN boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. Önce uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Gerilim erken boşalmayı tetikler. Ne aç, ne tok ol. Aynı anda eşin de haz duyuyorsa mesele yok.

İHMAL ETMEYIN

32 yaşındayım. Sık sık vajinit tedavisi görüyorum. Ne tavsiye edersiniz?

SEBEPLERİN tespit edilmesi çok önemlidir. Günlük hayatınızı gözden geçirin. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. "Sürekli oluyor" demeyin. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesi daha doğrudur. Mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı vajinitler şeker hastalığının ilk belirtisi olabilir.

FITIĞA DİKKAT

Eşimin bel fıtığı var. Cinsel ilişki sırasında sertleşmiyor. Doktor, 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Gerçekten de fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin. Tedaviye başlayın.

KOLESTEROL VE CİNSELLİK

Kolesterolüm yüksek çıktı. 3 aydır sertleşemiyorum. Yani eşimle bir şey yapamıyorum. Kolesterolden mi oluyor? Bana yardım edin..

KOLESTEROL yüksekliği, direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını tıkayabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres-sıkıntı kaynaklıdır. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı veya psikiyatri devreye girebilir.