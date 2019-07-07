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Çantamızdaki düşman:

Kadınların çantalarından eksek etmediği da bile bulunuyor. Uzmanlar, vücuda giren glutenin mide ve bağırsaklara yapıştığını söylüyor.

Çantamızdaki düşman: Gluten

BUĞDAYIN içerisinde bulunan bir protein olan gluten, insan sağlığına zarar veriyor. Bağırsaklara yapışarak sindirim sistemi hastalıklarına zemin hazırlıyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, kalıcı nde hatta karton bardaklarda bile olduğuna dikkat çekiyor. "u sürüyorsunuz, 8 saat kalıyor. Çünkü gluten boyayı yapıştırıyor. Kalıcı makyaj ürünlerinden kaçınacağız, aldığımız her ürünün etiketini okuyacağız. Gluten insan vücuduna girdiği zaman mide bağırsak duvarına da yapışır. İnsan vücudu, gluteni üç ay boyunca parçalayamaz" diyor.

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