Çantamızdaki düşman: Gluten

BUĞDAYIN içerisinde bulunan bir protein olan gluten, insan sağlığına zarar veriyor. Bağırsaklara yapışarak sindirim sistemi hastalıklarına zemin hazırlıyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, kalıcı makyaj ürünlerinde hatta karton bardaklarda bile gluten olduğuna dikkat çekiyor. "Ruju sürüyorsunuz, 8 saat kalıyor. Çünkü gluten boyayı yapıştırıyor. Kalıcı makyaj ürünlerinden kaçınacağız, aldığımız her ürünün etiketini okuyacağız. Gluten insan vücuduna girdiği zaman mide bağırsak duvarına da yapışır. İnsan vücudu, gluteni üç ay boyunca parçalayamaz" diyor.