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tedavisi kısır yapar mı? sonrası kısır kalır mıyım?

hastaları, özellikle ve radyoterapiden sonra "çocuk sahibi olabilecek miyim?" endişesine kapılıyor. Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. , tedaviye başlamadan önce hastalara yumurta dondurma işleminin yapılacağını söylüyor.

Kısırlığı dondurun

Kanser hastaları, özellikle ve radyoterapiden sonra "çocuk sahibi olabilecek miyim?" endişesine kapılıyor. Medicana International Ankara Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. , tedaviye başlamadan önce hastalara yumurta dondurma işleminin yapılacağını söylüyor. Dr. İbrahim Tek, bu konuda şu bilgileri veriyor:
Kanser, artık gençlerde de görülüyor. Bu nedenle hastalar, 'kısır kalır mıyım, çocuğum olur mu?" endişesine kapılıyor. Kemoterapi sonrası kısırlık, alınan ilaca bağlı olarak yüzde 15 ile 30 oranında görülebiliyor. , artık gençlerde de görülüyor. Bu nedenle hastalar, 'kısır kalır mıyım, çocuğum olur mu?" endişesine kapılıyor. Kemoterapi sonrası , alınan ilaca bağlı olarak yüzde 15 ile 30 oranında görülebiliyor.
Tedaviden önce ne gibi incelemeler yapılıyor? Özellikle de kadınların tedavi öncesi dönemde bu açıdan dikkatli değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü erkek hastalarda sperm toplanması kolay olmakla beraber, kadınlarda geleneksel kurallar ve regl dönemi gibi nedenlerle yumurta toplanması işlemi için uzun süreç gerekebilir. Diğer yandan özellikle pelvis bölgesine radyoterapi verilmesi gereken durumlarda da bu tedavi, kısırlık sebebi olabilir.
Anne adaylarından toplanan yumurtalar, nasıl muhafaza ediliyor? Yardımcı üreme teknikleri konusunda sertifikalı kadın doğum uzmanı, hastanın yumurtasını belli bir takibin ardından 10-12 gün sonra toplar. Yumurtalara dölleme ve rahime transfer işlemi yapılmaz. Bunların yerine yumurtalar, eksi 196 santigrad derecedeki sıvı azotu içeren tanklarda uzun süre muhafaza edilir. Dondurma işlemi, tüp bebek merkezinin embriyoloji laboratuvarında sorumlu embriyologlar tarafından yapılır.

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