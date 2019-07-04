SALATA ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan bu bitki, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Çiftlerin yüzünü güldüren maydanozun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ödemi atar. Şişkinliği alır.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.
Ödemi atar. Şişkinliği alır.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.
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