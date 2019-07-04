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'da afrodizyak etkisi! İşte

Aşka da maydanoz
SALATA ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, şifa dağıtıyor. zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan bu bitki, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Çiftlerin yüzünü güldüren un diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ödemi atar. Şişkinliği alır.
Cildi güzelleştirir.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Mide bulantısını keser.
Sinirleri yatıştırır.

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