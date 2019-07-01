İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. İsteksizlik, sertleşme ve erken boşalma sorunlarında doktor kontrolününü önemine dikkat çekiyor. Bu şikayetlerin doktordan utanıldığı için ertelendiğini belirterek uyarıyor: "Doktorunuzdan utanmayın. Tedavide geç kalmayın."

İLIŞKİDE AĞRI

49 yaşındayım. Adet düzenim bozulduı. Sıkıntılarım nedeniyle doktor depresyon ilacına başlattı. Şimdi de eşimle birlikte olduğumuzda canım yanıyor. Bunun bir nedeni var mı?

MENOPOZ öncesi dönemde bu sıkıntılar görülebilir. Çünkü östrojen miktarı azaldığında huzursuzluk ve cinsel organ kuruması gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Ayrıca depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarda aynı tip şikayetlere neden olabilir. Hemen kadın hastalıkları uzmanına görünün. Depresyon tedavisi yeniden düzenlensin. Gönlünü ferah tut.

54 YAŞINDA ERKEKLIK

54 yaşındayım. Bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. 'Andropoz' oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

BU yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

6 aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, pozisyon gebelik olmasını etkiler mi? Doktora sormaya utanıyorum.

DOKTORDAN utanmak olmaz. Utanırsan, hastalığının teşhisi gecikir. Her şey daha da kötü hale gelir. Annenin yaşı 35'i geçmediyse paniklemeyin. En doğru günlerde cinsel ilişkiye girmeye çalışın. Adetin 1. gününden itibaren sayın. 9. ve 15. günler ve arasında gün aşırı cinsel ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar gebelik şansı açısından daha avantajlıdır. Erkeğin üstte olduğu durumda ise kadının kalçalarının altına bir yastık yerleştirilmesi spermlerin doğru ilerlemelerine yardımcı olur.

GEÇ BOŞALIYORUM

3 yıldır evliyim. İlişkide geç boşalıyorum. Bu sorun neden olur sizce?

HER şeyin ortası karar. Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Bu durum ilk olarak ergenlik döneminde görülebilir. Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş. Hatta gerekirse doktora da gidebilirsin.

EŞİM İSTİYORYOR DİYE

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

İLİŞKİ her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, erkek eşini mutlu edemediğini düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar yapabilir. Menopozda kadın cinsel organında kuruluk olabilir. İdrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar tahlili yaptırın nemlendirici kremler alın.