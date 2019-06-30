Eşinizi anlayın

EŞİM DALGA GEÇİYOR
54 yaşındayım. 2 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Cinsel organım küçülüyor. Büyütmek için ilaç kullandım, 6 aydır memnunum. Erken boşalma sorunum devam ediyor. Eşim dalga geçiyor. Ne önerirsiniz?
ŞİŞMANLIK, erkekte östrojen hormon etkinliğini arttırarak anlattığınız şikayetlere neden olabilir. Bununla beraber kanda TSH, östrojen, testosteron, prolaktin gibi hormonlara bakılmalı. Gereğinde üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ayrıca eşinle aranızdaki süreci yeniden düzenlemeniz gerekir. Cinsel ilişki, erken boşalma tek kişilik bir süreç değildir.
SORUNUM SERTLEŞME
3 yıldır evliyim. 2 yıldır ilişkide sertleşemiyorum. Hap aldım, olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Bir çare gösterirseniz sevinirim...
BUNALIMDA sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. Başka bir deyişle cinsel temas esnasında, cinsel istek duyulmasına karşın, erkek cinsel organının sertleşme bozukluklarına, yeterli veya kesinlikle sertleşmemesine iktidarsızlık denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.
İKTİDARSIZIM
56 yaşındayım. 10 yıldır cinsel iktidarsızlık yaşıyorum ne yapmalıyım?
ÖNCE sebeplerini bulmalıyız. Hem iç hastalıkları hem de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Başta testosteron, TSH, PSA ve açlık-tokluk kan şekeri, penil doppler Usg olmak üzere tetkikler ve filmler gerekebilir.
HEP AKLIMDA
Yaşım 24. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliğini de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerin haklı. Aşırı o kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
EŞİM MUTLU DEĞİL
Eşimle ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim mutsuz. Moralim bozuk. Ne yapmalıyım?
İLİŞKİDE zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Ruhunu da okşayın. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
ÇABUK BİTİYORUM
5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Doktorlar geciktirici jeli önermedi. Siz ne önerirsiniz?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
HASTA MIYIM?
3 yıllık evliyim. Evlendiğimden beri orgazm olamadım. Hasta mıyım?
CİNSEL ilişkide eşlerin duyduğu hislere haz, orgazm denir. Eşinizin orgazm olabilmeniz için yardım etmesi gerekir. Cinsel bilgisizlik, erken boşalma gibi cinsel sorunlar sıkıntınızın kaynağı olabilir.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
54 yaşındayım. 2 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Cinsel organım küçülüyor. Büyütmek için ilaç kullandım, 6 aydır memnunum. Erken boşalma sorunum devam ediyor. Eşim dalga geçiyor. Ne önerirsiniz?
ŞİŞMANLIK, erkekte östrojen hormon etkinliğini arttırarak anlattığınız şikayetlere neden olabilir. Bununla beraber kanda TSH, östrojen, testosteron, prolaktin gibi hormonlara bakılmalı. Gereğinde üroloji uzmanı muayenesi gerekebilir. Ayrıca eşinle aranızdaki süreci yeniden düzenlemeniz gerekir. Cinsel ilişki, erken boşalma tek kişilik bir süreç değildir.
SORUNUM SERTLEŞME
3 yıldır evliyim. 2 yıldır ilişkide sertleşemiyorum. Hap aldım, olmadı. Eşim bir şey söylemeden sırtını dönüyor. Çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Bir çare gösterirseniz sevinirim...
BUNALIMDA sertleşme olmayabilir. Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatamama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. Başka bir deyişle cinsel temas esnasında, cinsel istek duyulmasına karşın, erkek cinsel organının sertleşme bozukluklarına, yeterli veya kesinlikle sertleşmemesine iktidarsızlık denir. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.
İKTİDARSIZIM
56 yaşındayım. 10 yıldır cinsel iktidarsızlık yaşıyorum ne yapmalıyım?
ÖNCE sebeplerini bulmalıyız. Hem iç hastalıkları hem de üroloji uzmanına muayene olmalısın. Başta testosteron, TSH, PSA ve açlık-tokluk kan şekeri, penil doppler Usg olmak üzere tetkikler ve filmler gerekebilir.
HEP AKLIMDA
Yaşım 24. Askerliğimi yaptım. Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. İlişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliğini de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerin haklı. Aşırı o kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
EŞİM MUTLU DEĞİL
Eşimle ilişkimiz 8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim mutsuz. Moralim bozuk. Ne yapmalıyım?
İLİŞKİDE zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Ruhunu da okşayın. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
ÇABUK BİTİYORUM
5 yıllık evliyim. Erken boşalma sorunum var. Doktorlar geciktirici jeli önermedi. Siz ne önerirsiniz?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin, şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
HASTA MIYIM?
3 yıllık evliyim. Evlendiğimden beri orgazm olamadım. Hasta mıyım?
CİNSEL ilişkide eşlerin duyduğu hislere haz, orgazm denir. Eşinizin orgazm olabilmeniz için yardım etmesi gerekir. Cinsel bilgisizlik, erken boşalma gibi cinsel sorunlar sıkıntınızın kaynağı olabilir.
CİNSEL SORUNLARINIZA EN SAĞLIKLI CEVAPLAR - DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.