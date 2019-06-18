Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, aşırı sıcağın erkek üreme sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Şu bilgileri verdi:

Erkeklerin üreme sağlığında çevresel faktörler ne kadar etkilidir?

En az yaşam şekli ve genetik faktörler kadar ilgisi vardır.

Erkeklerin vücut sıcaklıkları 36,5-37 dereceyken testislerin ideal sperm üretme sıcaklığı 34 derecedir.

Testislerin sperm üretim mekanizmasının korunabilmesi için testis ısısını arttıracak unsurlardan uzak durulması gerekir. Aksi takdirde ısı artışına bağlı olarak sperm üretimi olumsuz yönde etkilenebilir.

Bu durumdan korunmak için neler yapmak gerekir?

Erkeklerin testisleri anormal şekilde ısıtan tüm durumlardan uzak durmaları gerekiyor. Erkekler çalıştıkları iş ortamında gereğinden fazla ısıya maruz kalıyorlarsa mümkünse iş değiştirmeli, kalın kumaşlı içi çamaşırları ile kıyafetlerden uzak durmalı ve testis ısısını artıracak laptop kullanım alışkanlıklarından kaçınmalıdır.

Ortam sıcaklığı sperm üretim mekanizmasına zarar verip testisleri sperm üretemez hale getirebiliyor.

Varikosel rahatsızlığının kısırlığa olan etkisi nedir?

Varikosel, Türkiye'de her 5 erkekten birinde görülüyor.

Hastalık, testisleri anormal şekilde ısıtıyor. Varikosel de tedavi edilmediği durumda kısırlığa sebep olabiliyor. Bu durumda hastaların üroloji ve androloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.