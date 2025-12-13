PODCAST CANLI YAYIN

10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sırını kaç olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Meclise sunduğu rapora göre, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sı tehdit altında... Bu kapsamda TBMM’ye yeni yılın ikinci haftasında sosyal medya ile ilgili kanun teklifi gelecek. Teklife göre, internet kullanımına yaş sırını getirilecek.

AK Parti, 15 yaşından küçük çocuklara internet kısıtlamasının yer alacağı düzenlemede sanal bahisle mücadele kapsamında da adımlar atacak.

Ocak ayının ikinci haftası Meclis gündemine alınması beklenen kanun teklifinin 13-14 maddeden oluşması bekleniyor:

Sosyal Medyaya yaş sırını getirilecek (Takvim.com.tr Arşiv)Sosyal Medyaya yaş sırını getirilecek (Takvim.com.tr Arşiv)

Teklifle sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama mekanizması zorunluluğu getirecek.
Hızlı işleyen şikâyet mekanizması oluşturulacak.
Oyun bağımlılığı üzerinden 18 yaşı altı çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları, siteler erişime kapatılacak.
Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama, hesap açmama yükümlülüğü, 18 yaş altı çocuklara sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişiminde biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek.
Ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü uygulanacak. Böylece sosyal mecralardaki içeriklere ilişkin bilgilendirme de bulunulacak.

10 ÇOCUKTAN 6'SI TEHDİT ALTINDA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Meclise sunduğu rapora göre, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sı her gün tanımadığı kişilerle iletişim kuruyor. Akran zannettikleri tanımadıkları bu kişiler, yetişkinler olabiliyor veya farklı amaçlar taşıyabiliyor.

Dolayısıyla çocuklar farkında olmadan ciddi risk altında kalabiliyor. Bakanlık bu yıl 2 bin 819 zararlı içerik tespit ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

