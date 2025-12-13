Sosyal Medyaya yaş sırını getirilecek (Takvim.com.tr Arşiv)

Teklifle sosyal ağ sağlayıcılara yaş doğrulama mekanizması zorunluluğu getirecek.

Zararlı içerikler ve reklamlar için etkili filtreleme sistemleri kurulacak.

Yasa dışı içeriklerin ve sanal bahis sitelerinin, mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılması sağlanacak.

Hızlı işleyen şikâyet mekanizması oluşturulacak.

Oyun bağımlılığı üzerinden 18 yaşı altı çocukları kumara alıştıran ödüllü oyun uygulamaları, siteler erişime kapatılacak.

Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama, hesap açmama yükümlülüğü, 18 yaş altı çocuklara sosyal medya ve sanal bahis sitelerine erişiminde biyometrik yöntemlerle kısıtlama getirilecek.

Ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü uygulanacak. Böylece sosyal mecralardaki içeriklere ilişkin bilgilendirme de bulunulacak.